В Братске 18 работникам задолжали зарплаты на 2,6 миллиона рублей

В Братске 18 работникам транспортной организации задолжали зарплаты на 2,6 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, надзорному ведомству удалось добиться взыскания долгов. Известно, что сибирякам в первом полугодии 2024 года несвоевременно выплачивали зарплату и отпускные. Из-за этого образовался долг.
— На этом основании прокуратура внесла в адрес директора представление, а также направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, оплате отпусков, компенсации за задержку причитающихся выплат, компенсации морального вреда, — поделились правоохранители.
Суд требования надзорного органа удовлетворил и работникам выплатят недовыданную зарплату с отпускными, а также проценты. Еще каждый из них получит компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.