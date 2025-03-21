Запись в школы Екатеринбурга начнется уже 1 апреля

Первый этап приема заявлений охватит период с 1 апреля по 30 июня — в это время будет проходить запись в школы, соответствующие адресу проживания ребенка. Второй этап, который пройдет с 6 июля по 5 сентября, позволит записаться на свободные места в других учебных заведениях.