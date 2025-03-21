Запись в школы Екатеринбурга начнется уже 1 апреля

Запись в екатеринбургские школы на следующий учебный год начнется 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора Департамента образования Инну Гумбатову.
Подать заявление будущего первоклассника в школу можно 1 апреля с 00 часов 00 минут. Заявление можно направить несколькими способами: через портал Госуслуг, через отделение МФЦ, обращением непосредственно в приемную комиссию школы.
Первый этап приема заявлений охватит период с 1 апреля по 30 июня — в это время будет проходить запись в школы, соответствующие адресу проживания ребенка. Второй этап, который пройдет с 6 июля по 5 сентября, позволит записаться на свободные места в других учебных заведениях.
Новшеством этого года стала возможность использования «черновика» заявления на портале Госуслуг. Заполнившему его родителю при старте записи останется только осуществить его отправку. Также он поможет убедиться в том, что нужные школы есть в системе.
Еще одним значимым изменением этого года стала техническая возможность установить отсроченное время подачи заявления — она доступна только для льготных категорий граждан.
Предполагается, что этом году школы Екатеринбурга откроют для первоклассников более 21 тысячи мест, не считая порядка 160 мест в коррекционных классах.
Как сообщила Инна Гумбатова, темпы прироста будущих первоклассников в Екатеринбурге слегка снизились. Если прошлом году в начальные классы было зачислено чуть более 20 тысяч детей, то в этом году с учетом открытия 21 тысячи 460 мест, в школах останутся резервные места.
О том, какая школа соответствует адресу регистрации ребенка, горожане могут узнать из постановления, размещенного на Официальном портале Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, учитель физики школы № 7 Качканара Вадим Мельников признан лучшим учителем Свердловской области. Именно он будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, учителю истории и обществознания лицея № 39 Нижнего Тагила Роману Лукину был вручен диплом 2 степени призёра регионального этапа конкурса, диплом 3 степени — учителю русского языка и литературы французской гимназии № 39 Екатеринбурга Елизавете Ендальцевой.