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В Омске скопилась огромная пробка после ДТП на проспекте Мира

Автомобили стоят в заторе от «Кристалла» до моста у Телецентра.

Источник: SuperOmsk.ru

Утром в пятницу, 21 марта 2025 года, в Омске скопилась огромная, по мнению автора, пробка на проспекте Мира при движении из Нефтяников в сторону моста имени 60 лет ВЛКСМ.

Судя по карте сервиса «Яндекс Пробки», автомобили стоят в плотной пробке от улицы Химиков, при этом ситуацию осложняет дорожно-транспортное происшествие в районе остановки «Технический университет». Пробка протянулась до самого моста у Телецентра.

Вместе с тем пробка перед мостом скопилась и по улице Заозерной — транспорт стоит от 10-й Заозерной.

Среди других улиц пробки этим утром наблюдаются на Герцена, Кемеровской, Думской, Хабаровской, Блусевич. В целом же загруженность городских дорог оценивается в 5 баллов из 10.