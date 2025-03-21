В Омске скопилась огромная пробка после ДТП на проспекте Мира

Утром в пятницу, 21 марта 2025 года, в Омске скопилась огромная, по мнению автора, пробка на проспекте Мира при движении из Нефтяников в сторону моста имени 60 лет ВЛКСМ.
Судя по карте сервиса «Яндекс Пробки», автомобили стоят в плотной пробке от улицы Химиков, при этом ситуацию осложняет дорожно-транспортное происшествие в районе остановки «Технический университет». Пробка протянулась до самого моста у Телецентра.
Вместе с тем пробка перед мостом скопилась и по улице Заозерной — транспорт стоит от 10-й Заозерной.
Среди других улиц пробки этим утром наблюдаются на Герцена, Кемеровской, Думской, Хабаровской, Блусевич. В целом же загруженность городских дорог оценивается в 5 баллов из 10.