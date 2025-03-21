Массовые отключения электроэнергии в Краснодаре оставят без света жителей почти 50 улиц

По данным ЕДДС города, с 9:00 по 15:00 ресурс не будет подаваться по следующим адресам: ул. Пластунская, 27; ул. Красных партизан, 210; ул. Буденного, 123; ул. Южная, 15, 18; ул. Заводская, 12, 4; ул. Песчаная, 5, 9, 14; ул. Индустриальная, 54; ул. Станкостроительная, 11, 19; ул. Пушкина, 35, 26; ул. Советская, 40; ул. Рашпилевская, 12; ул. Думенко, 6; ул. Селезнева, 89, 76, 76/а, 68, 72, 50, 46; ул. Ялтинская, 33; ул. 2 Пятилетка, 24, 23/2, 25/1,33; ул. Чернышевского 1 пр., 16; ул. Первомайская, 45, 55, 36; ул. Достоевского, 40; ул. Вольная, 256/а; ул. Фиалковая, 31; ул. Люберская, 13; ул. Щедрая, 22; ул. Приймак, 2/1, 3; ул. Апельсиновая, 123; ул. Смородиновая, 5; ул. Виноградная, 140; ул. Яблочная, 98; ул. 2 Трудовая, 1; ул. Фиалковая, 31; ул. Большевистская, 17; ул. Дзержинского, 161; ул. Новокузнечная, 84, 125, 127; ул. Садовая, 112, 110; ул. Промышленная, 90, 94; ул. Фабричная, 2; ул. Северная, 395, 389; ул. Димитрова, 146, 144.



А в период с 09:00 до 15:30 электричество отключат на улицах: ул. Ковтюха, 169, 204; ул. Деповская, 85; ул. Ломоносова, 40, 29; ул. Московская, 65; ул. Новая, 72; ул. Ставропольская, 126, 138, 136, 142; ул. Кавказская, 84, 68.