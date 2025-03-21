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В Крыму наступила астрономическая весна

20 марта был день весеннего равноденствия. Этот день еще называется Навруз.

С этим праздником всех крымчан поздравили власти региона. Считается, что именного с этого дня начинается астрономическая весна.

"Праздник обновления и надежд, символ пробуждения природы, гармонии человека и окружающего мира и стремления сохранить духовную общность между народами. Он побуждает к осмыслению пройденного жизненного пути, духовному очищению и благим устремлениям.

Праздник продолжает многовековые культурные традиции и обычаи, воплощает нерушимую дружбу народов, проживающих в нашем городе.

Навруз призывает всех к миру и милосердию, играет существенную роль в укреплении межнациональных связей, взаимному обогащению культур, уважению и добрососедству, помогает решить все разногласия и вместе строить достойное будущее.

Желаю всем в светлый весенний праздник крепкого здоровья, благополучия, процветания и созидательной энергии!".

Глава администрации города Симферополя Афанасьев М. С.