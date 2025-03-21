В Крыму наступила астрономическая весна

С этим праздником всех крымчан поздравили власти региона. Считается, что именного с этого дня начинается астрономическая весна.
"Праздник обновления и надежд, символ пробуждения природы, гармонии человека и окружающего мира и стремления сохранить духовную общность между народами. Он побуждает к осмыслению пройденного жизненного пути, духовному очищению и благим устремлениям.
Праздник продолжает многовековые культурные традиции и обычаи, воплощает нерушимую дружбу народов, проживающих в нашем городе.
Навруз призывает всех к миру и милосердию, играет существенную роль в укреплении межнациональных связей, взаимному обогащению культур, уважению и добрососедству, помогает решить все разногласия и вместе строить достойное будущее.
Желаю всем в светлый весенний праздник крепкого здоровья, благополучия, процветания и созидательной энергии!".
Глава администрации города Симферополя Афанасьев М. С.