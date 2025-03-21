Выплаты неполным семьям: кому положены и как их получить в Татарстане

В России действует закон, предусматривающий выплаты семьям, где детей воспитывает только один родитель. Кто может претендовать на пособие, как его оформить, какие суммы предусмотрены для детей от 8 до 17 лет в 2025 году, а также какие документы потребуются для подачи заявки в материале Татар-информа.