Выплаты неполным семьям: кому положены и как их получить в Татарстане

Что такое неполная семья?
Неполной считается семья, где ребенка или нескольких детей воспитывает один взрослый. В этом случае заботу о несовершеннолетнем берет на себя единственный родитель, опекун или попечитель.
Важно понимать, что, если мать и отец живут раздельно, но их брак не был официально расторгнут, такая семья не получает статуса неполной. Главными критериями для признания семьи неполной являются:
— официальное расторжение брака;
— смерть одного из родителей или его признание пропавшим без вести;
— отсутствие данных об одном из родителей в свидетельстве о рождении ребенка.
Такие семьи имеют право на федеральные выплаты для детей от 8 до 17 лет.
Пособие для детей 8−17 лет.
С 2025 года выплаты на детей этой возрастной категории включены в единое пособие, которое назначается Социальным фондом России (СФР). Основным фактором при одобрении выплат является подтвержденная нуждаемость семьи. С 1 января 2025 года размеры пособий были увеличены.
Кто может получить пособие?
Ранее выплата предоставлялась только родителю, который значится в акте о рождении ребенка и при этом не имел данных о втором родителе либо имел судебное решение о взыскании алиментов.
С 2024 года подход изменился: теперь пособие назначается после комплексной проверки финансового положения семьи, причем помощь может получить и полная семья. В 2025 году процедура оформления упростилась для родителей, которые уже получают аналогичные выплаты на других детей. Теперь при рождении младшего ребенка не требуется дополнительная оценка нуждаемости — достаточно подать единое заявление на всех детей.
Право на выплату также распространяется на детей, чьи родители умерли или были лишены родительских прав. В таком случае пособие оформляет законный представитель ребенка.
Как оформить пособие?
Подать заявление можно через:
— портал Госуслуг;
— многофункциональные центры (МФЦ);
— территориальное отделение Социального фонда России.
Основные сведения о семье проверяются автоматически через систему межведомственного взаимодействия, однако заявителю потребуется загрузить дополнительные документы, перечень которых формируется при подаче заявки.
Какие документы необходимы?
При личном обращении в СФР или МФЦ необходимо предоставить:
— свидетельство о браке или его расторжении, документ о смерти одного из родителей, решение суда о признании лица пропавшим без вести
— если ребенок усыновлен или находится под опекой — соответствующие документы об установлении опеки или усыновлении;
— паспорт родителя или опекуна;
— свидетельство о рождении ребенка;
— СНИЛС всех членов семьи;
— реквизиты банковского счета для перечисления средств.
При необходимости могут потребоваться дополнительные документы, например, справка об обучении, подтверждение проживания в аварийном жилье и другие.
Куда обращаться?
За назначением пособия необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать:
— через Госуслуги;
— в отделении СФР по месту жительства;
— в многофункциональном центре (МФЦ).
Если потребуются дополнительные сведения, заявитель получит уведомление в личном кабинете на Госуслугах.
Как выплачивается пособие?
Пособие начисляется с месяца, когда ребенку исполнилось 8 лет, но при этом действует ограничение:
— если заявление подано в течение шести месяцев после восьмилетия ребенка — выплата будет начислена с месяца, когда ребенок достиг этого возраста;
— если обращение подано позже — пособие назначается с месяца подачи заявления.
Сроки выплат.
Назначить пособие можно в любой момент после достижения ребенком восьми лет. День перечисления средств — 3-е число следующего месяца. Например, пособие за май поступит 3 июня, за июнь — 3 июля.
Пособие назначается сроком на один год. Если ребенку не исполнилось 17 лет, его выплата продлевается автоматически. В случае если в следующем году ребенок достигнет 17 лет, деньги выплачиваются только до месяца его дня рождения.
Сколько составит пособие в 2025 году?
Размер выплаты зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
Так, размер прожиточного минимума в Татарстане на 2025 год составляет 15 073 рубля — эта величина утверждена Правительством республики.
Также установлены значения для различных категорий населения:
— прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 16 430 рублей;
— прожиточный минимум для пенсионеров равен 12 963 рублям;
— прожиточный минимум для детей установлен на отметке 14 621 рубль.
Как рассчитывается доход семьи.
В 2025 году пособие назначается при соблюдении условия: средний доход на каждого трудоспособного члена семьи должен быть не ниже четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Дополнительно проводится анализ имущественного положения семьи. Учитываются:
— площадь жилья (не более 24 кв. м на человека в квартире и 40 кв. м в частном доме);
— наличие транспортных средств (семье разрешено владеть двумя машинами, если есть ребенок с инвалидностью, многодетный статус или транспорт получен в рамках социальной поддержки);
— отсутствие коммерческой и нежилой недвижимости;
— банковские вклады (если сумма превышает 250 тыс. рублей, а проценты по ним выше прожиточного минимума, в пособии могут отказать).
Причины отказа в пособии.
Выплата не назначается, если:
— совокупный доход семьи превышает прожиточный минимум;
— у семьи имеется дорогостоящее имущество (элитная недвижимость, коммерческие помещения, премиальные автомобили);
— на банковских счетах есть вклад от 250 тыс. рублей, приносящий доход выше прожиточного минимума;
— заявитель не представил обязательные документы, подтверждающие нуждаемость.
Дополнительные льготы для одиноких родителей.
Помимо пособия на детей 8−17 лет, одинокие родители могут получить:
— выплаты по беременности и родам;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 года.