«Сокровищница богатств республики»: рядом с Советской площадью в Уфе появится «Дом башкирской яшмы»

Глава республики отметил, что проект рассчитан на несколько лет, а, возможно, даже на десятилетие. Хабиров также подчеркнул, что уже сложился коллектив единомышленников, включая Министерство культуры и художников, работающих в технике мозаики. Он рассказал, что «Яшмовая комната» займет помещение площадью около 150 квадратных метров, полностью отделанное яшмой.