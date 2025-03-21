«Сокровищница богатств республики»: рядом с Советской площадью в Уфе появится «Дом башкирской яшмы»

В Уфе появится музейно-выставочный центр «Дом башкирской яшмы». Его, как сообщает пресс-служба главы республики, планируют разместить в здании на улице Пушкина, 106, рядом с Советской площадью.
Концепция центра будет включать в себя несколько тематических залов: «Сокровищница Башкортостана» с археологическими находками, «Картинная галерея» с произведениями искусства, «Оружейная кладовая» с редкими образцами оружия и зал «Семь чудес Башкортостана», посвященный природным и культурным феноменам региона. Также планируется создать «Зал передвижных выставок» для временных экспозиций ведущих музеев России.
Центральное место в музее займет «Яшмовая комната» — масштабная инсталляция из камня, выполненная в технике «башкирская мозаика». Здесь также будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства из яшмы, подчеркивающие уникальность этого природного материала.
Радий Хабиров поручил Министерству культуры определить сроки представления окончательной концепции, после чего будет объявлен конкурс на проектирование. Параллельно начнется закупка произведений искусства из яшмы.
Глава республики отметил, что проект рассчитан на несколько лет, а, возможно, даже на десятилетие. Хабиров также подчеркнул, что уже сложился коллектив единомышленников, включая Министерство культуры и художников, работающих в технике мозаики. Он рассказал, что «Яшмовая комната» займет помещение площадью около 150 квадратных метров, полностью отделанное яшмой.
— Если мы реализуем задуманное, «Дом башкирской яшмы» станет настоящей сокровищницей богатств республики, — уверен Радий Хабиров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.