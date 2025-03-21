Женщина из любопытства сделала МРТ и обнаружила в себе тикающую бомбу

Американка из любопытства прошла МРТ всего тела и обнаружила у себя серьезное заболевание, опасность которого сравнима с находящейся в организме тикающей бомбой. Историю рассказывает издание People.
Сообщается, что молодая женщина Сара Блэкберн не ожидала, что медики обнаружат какие-либо серьезные проблемы, так как вела здоровый образ жизни и ни на что не жаловалась. Тем не менее обследование показало, что Сара страдает аневризмой селезеночной артерии — опасным заболеванием, из-за которого по рекомендации врачей женщине пришлось решиться на оперативное вмешательство. Ей удалили селезенку, так как расположение и размеры аневризм говорили о том, что жизнь Сары находится под угрозой.
После этого Сара Блэкберн стала пропагандистом подобных превентивных обследований. Она рассказывает свою историю в социальных сетях, чтобы побудить других людей обратить внимание на состояние своего здоровья.
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