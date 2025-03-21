Женщина из любопытства сделала МРТ и обнаружила в себе тикающую бомбу

Сообщается, что молодая женщина Сара Блэкберн не ожидала, что медики обнаружат какие-либо серьезные проблемы, так как вела здоровый образ жизни и ни на что не жаловалась. Тем не менее обследование показало, что Сара страдает аневризмой селезеночной артерии — опасным заболеванием, из-за которого по рекомендации врачей женщине пришлось решиться на оперативное вмешательство. Ей удалили селезенку, так как расположение и размеры аневризм говорили о том, что жизнь Сары находится под угрозой.