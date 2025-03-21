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В Новосибирске ожидается раннее начало сезона клещей

Прививки можно делать круглогодично, а для начала эпидсезона предусмотрена ускоренная схема, при которой между прививками проходит всего две недели.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске ожидается раннее начало сезона клещей, о чём предупредили специалисты министерства здравоохранения области Татьяна Ивлева и Лариса Позднякова. Обычно активность клещей начинается в апреле, но из-за тёплой зимы и ранней весны они могут проснуться раньше.

«Пока не было зафиксировано ни одного случая, но уже стоит тёплая погода», — рассказывает Лариса Позднякова.

Для клещей достаточно, чтобы верхние слои почвы прогрелись. Татьяна Ивлева, в свою очередь, напомнила, что вакцинацию против клещевого энцефалита лучше начинать осенью, но и сейчас ещё не поздно её пройти. Прививки можно делать круглогодично, а для начала эпидсезона предусмотрена ускоренная схема, при которой между прививками проходит всего две недели.