В Новосибирске ожидается раннее начало сезона клещей

Для клещей достаточно, чтобы верхние слои почвы прогрелись. Татьяна Ивлева, в свою очередь, напомнила, что вакцинацию против клещевого энцефалита лучше начинать осенью, но и сейчас ещё не поздно её пройти. Прививки можно делать круглогодично, а для начала эпидсезона предусмотрена ускоренная схема, при которой между прививками проходит всего две недели.