В Новосибирской области появится отделение радионуклеидной терапии рака

По словам заместителя министра здравоохранения Елены Аксёновой, первое специализированное отделение планируется открыть в регионе в период с 2026 по 2027 год. В настоящее время жителям Новосибирска приходится обращаться за подобной медицинской помощью в Красноярск.
Согласно информации, опубликованной изданием «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», Аксёнова сообщила об этом на заседании комитета, занимающегося вопросами социальной политики, здравоохранения, охраны труда и занятости населения. Министерство здравоохранения РФ рассматривает план открытия аналогичных отделений по всей стране, и Новосибирская область включена в соответствующую заявку.
Аксёнова подчеркнула, что создание такого отделения потребует значительных финансовых ресурсов как из федерального, так и из регионального бюджетов.
Главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Сергей Фурсов отметил, что на сегодняшний день приоритетной задачей онкологов является выявление рака на ранних стадиях. Жителям Новосибирска нет необходимости выезжать за пределы области для проведения хирургических операций, лучевой или химиотерапии, поскольку все необходимые ресурсы для оказания этих видов помощи доступны в местных медицинских учреждениях.
Ранее «Сиб.фм» сообщал, что журналист из Новосибирска сняла страшные кадры «Крокуса» накануне годовщины теракта.