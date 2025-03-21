В Новосибирской области появится отделение радионуклеидной терапии рака

Главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Сергей Фурсов отметил, что на сегодняшний день приоритетной задачей онкологов является выявление рака на ранних стадиях. Жителям Новосибирска нет необходимости выезжать за пределы области для проведения хирургических операций, лучевой или химиотерапии, поскольку все необходимые ресурсы для оказания этих видов помощи доступны в местных медицинских учреждениях.