Генерал Валерий Муминджанов, судимый за взятки, хочет вернуться в зону СВО.

Согласно информации следственных органов, в период с 2017 по 2023 годы генерал Муминджанов занимал пост руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ и отвечал за снабжение ВС РФ вещевым имуществом. В течение этого времени Минобороны заключило ряд государственных контрактов на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для поставки обмундирования в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, за посредничество в заключении данных контрактов с определенными компаниями генерал получил взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.