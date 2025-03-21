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В Новосибирске трансформаторную будку изымут под спортивный объект

Речь идет о микрорайоне КСМ.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне КСМ в Новосибирске власти изымут земельные участки, а также трансформаторную будку под строительство спортивного объекта. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.

Согласно постановлению, участки и нежилое здание изымут под строительство спортобъекта плоскостного типа. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска оценит рыночную стоимость земель и здания, а также подлежащих возмещению убытков.

Постановление действует три года. Контроль за его исполнением возложили на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии.