Перелив талых вод произошёл на дорогах Новосибирской области

Переливы были зафиксированы на 130 км Ордынской трассы, а также на дорогах, ведущих в Раздольный, Алексеевку, Шипуново и Старый Искитим. Глубина воды варьируется от 4 до 10 см. В управлении отметили, что ведется наблюдение за ситуацией, выставлены дорожные знаки и выполняется засыпка щебнем. При этом разрушений на дорогах не зафиксировано, проезд возможен.