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Перелив талых вод произошёл на дорогах Новосибирской области

В Новосибирской области на нескольких дорогах произошло переливание талых вод.

Источник: МК

Талые воды вышли на проезжую часть на четырех участках в Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах, сообщает территориальное управление автодорог.

Переливы были зафиксированы на 130 км Ордынской трассы, а также на дорогах, ведущих в Раздольный, Алексеевку, Шипуново и Старый Искитим. Глубина воды варьируется от 4 до 10 см. В управлении отметили, что ведется наблюдение за ситуацией, выставлены дорожные знаки и выполняется засыпка щебнем. При этом разрушений на дорогах не зафиксировано, проезд возможен.

Также сообщается, что аномально высокие температуры воздуха способствовали активному таянию снега. Вода с полей уходит через водопропускные трубы, однако в указанных районах они не справляются с потоком талых вод.