«Я — железный человек». Как сибирячка встала на ноги после комы из-за ДТП

«Мне нравится снимать, нравится монтировать и накладывать музыку. Пока изучаю это самостоятельно. Сначала стеснялась, но когда произошла авария, поняла, что если мне что-то хочется, то нужно делать это сейчас. Ведь жизнь так идет: я ехала счастливая домой, за секунду все поменялось. Мы не знаем, что нас ждет, когда жизнь может прерваться. Поэтому нет смысла откладывать, надо здесь и сейчас, жить моментом», — заключила Анастасия Казанцева.