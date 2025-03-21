«Я — железный человек». Как сибирячка встала на ноги после комы из-за ДТП

Жительница Искитима Новосибирской области попала в страшную аварию летом прошлого года. Неделя комы, три недели реанимации, многочисленные операции. Затем пришлось заново учиться ходить и даже говорить. В результате поставили инвалидность второй группы. Все это не сломило 28-летнюю Анастасию Казанцеву, она гордо называет себя «железный человек», ведь теперь её таз состоит из специальной пластины. О своем восстановлении она рассказывает в блоге. Подробности истории — в материале nsk.aif.ru.
Возвращалась счастливая домой, но попала в ДТП.
27 июня 2024 года Анастасия запомнила на всю жизнь. В тот день она успешно защитила диплом и возвращалась домой из университета в Новосибирске. Ехала домой счастливая из-за того, что наконец-то защитила работу, на которую потратила столько нервов. Дома ждали родители с сыном Насти, муж был на работе.
Но на 56 километре трассы произошло ДТП — столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали два человека. В тот момент Анастасия находилась за рулем, стояла на повороте. Однако внезапно почувствовала удар сзади.
«И всё, я ничего больше не помню с того момента. Только потом папа рассказал, как все произошло. Затем в голове появились отголоски того дня. Вспомнила, что в правую заднюю часть моего автомобиля въехала ГАЗель. Меня выбросило на встречную полосу. Там как раз стоял микроавтобус. Он тоже в меня въехал», — рассказывает сибирячка.
Виновника аварии так и не наказали.
В тот день в СМИ публиковали множество постов о произошедшей аварии. Участниками ДТП стали три автомобиля: Toyota HiAce, хэтчбэк Mazda 3 и ГАЗель. Вместе с Настей пострадал водитель микроавтобуса — у него диагностировали перелом ног.
Разбирательство до сих пор идёт, однако виновника ДТП пока так и не наказали. Более того, водитель за все это время ни разу не извинился перед пострадавшей сибирячкой.
«Только сейчас собираются завести уголовное дело, его не возбудили до сих пор. Я даже не знаю, какой следователь будет этим заниматься. С виновником ДТП я ни разу не общалась. Ни извинений, ни связи, ничего не было. При этом свою вину он признает», — поделилась Анастасия.
Множественные переломы и травмы.
В результате удара Анастасия получила сочетанную травму: ушиб головного мозга, перелом девяти ребер, перелом позвонков, черепно-мозговую травму, перелом таза и лонной кости. Помимо этого, переломы челюсти.
«Мне повезло, что приехала опытная бригада скорой помощи. Они не стали дожидаться МЧС и начали реанимировать меня, подняли мне давление, я пришла в себя», — вспоминает сибирячка.
Из-за сильнейшего травматического шока Анастасию в день аварии ввели в медикаментозную кому. Затем началась пневмония, самостоятельно дышать не получалось, поэтому девушку подключили к аппарату ИВЛ. Кроме этого, из-за черепно-мозговой травмы начался отек мозга.
Тем временем семья Насти ждала её дома. По словам сибирячки, окна её жилья выходят на то место, где произошла авария. Мама девушки видела всё случившееся в окно, однако не знала, что в тот момент врачи боролись за жизнь её дочери.
«Злосчастное место, которое я вижу каждый день из окна. Мама в тот день звонила мне, но я не брала трубку. А потом папе позвонили с работы, сказали, что я в аварию попала и нахожусь в реанимации. Мама осталась с моим сыном», — делится девушка.
Была в коме и в реанимации.
В реанимации Анастасии поставили внешнюю фиксацию спицами, чтобы таз держался на месте. Пациентку прооперировали, зашили голову и перевели в реанимацию в Новосибирск. Все это время сибирячка находилась в медикаментозной коме.
3 июля провели ещё одну операцию, уже на таз, а через пару дней девушка начала приходить в сознание. Она слышала чужие разговоры, но ничего не понимала, не могла разговаривать и шевелиться.
«В это время путалось сознание. Мне снились сны, а я думала, что все было реально. Не понимала, сколько времени прошло и что в принципе случилось. Окружающие твердили мне, что всё страшное уже позади», — говорит девушка.
До 16 июля Настя находилась в реанимации на ИВЛ. Постепенно трубку начали убирать, но становилось всё хуже. Врачам пришлось выкачивать мокроту из легких пациентки. Только потом девушка вновь задышала.
Однако шевелиться она так и не могла, всё тело болело. Получалось лишь поворачивать головой. Тем не менее Настя приходила в стабильное состояние. И через некоторое время её уже перевели в больницу в Искитиме.
«Нога не шевелилась вообще».
Вместе с этим на голени и голове сибирячки образовались пролежни. Некоторые прошли, а вот с ногой девушка долгое время мучалась. Врачи запрещали ей два месяца вставать. Затем провели ещё несколько операций.
«Из-за того, что у меня была сломана челюсть, на нее ставили винты. Стояли скобы, я не могла ей шевелить. Я могла питаться только через трубочку. В начале сентября я впервые встала с кровати», — вспоминает Анастасия.
Сибирячка уточнила, что левая нога у неё не шевелилась вообще, она стояла на одной ноге. Несмотря на это девушку транспортировали домой, где она должна была лежать, не вставая, ещё месяц. Но Анастасия полагалась на собственные ощущения, поэтому потихоньку переворачивалась, вставала на локти, ложилась на живот.
Так девушка постепенно начала пытаться вставать и разминать ноги. По её словам, всё болело, но в восстановлении помогали ходунки, корсет и бандаж с металлическими вставками. Одновременно мучилась со свищом.
В ноябре муки закончились, когда её снова прооперировали. В декабре Насте поставили инвалидность второй группы, так как в результате аварии было задето много разных частей тела.
Самостоятельно вставала на несколько секунд.
Теперь Анастасия активно восстанавливается: занимается лечебной физкультурой и плаванием. Параллельно оформляет документы на прохождение реабилитации.
Сначала она вставала на несколько секунд, потом пару минут, но с каждым разом пыталась стоять все дольше.
«Какая я была счастливая, когда первый раз вышла на балкон и смогла посмотреть на улицу. Родители и муж колоссально поддерживали меня. От супруга никогда не слышу никакой критики в свой адрес. Когда я была в больнице, навещал каждый день», — делится Анастасия.
Более того, супруг продолжал ей писать, несмотря на то, что её телефон был дома. Мужчина в своих сообщениях рассказывал, чем они занимаются с сыном и как ждут маму дома. Отец же все время буквально приводил Настю в «трезвость», выводил из депрессивного состояния.
«Я теперь железный человек. Смысл в том, что мне поставили титановую пластину — я состою из этого материала. Так и сама человек я достаточно терпеливый и выносливый. Сейчас все более позитивно, чему очень рада. Сейчас могу быть мобильной, как раньше. Конечно, впереди еще много работы», — отметила Анастасия.
Делится опытом восстановления в блоге.
О том, как девушка справляется со всем произошедшим, она делится в своем блоге. Понемногу сибирячка осваивает монтаж, делает интересные кадры и видео. Подписчикам она показывает, что жить нужно, несмотря ни на что.
До аварии Анастасия работала на заводе мороженого, но сейчас активно занимается блогингом. В будущем намерена заняться этим более продуктивно. Восстанавливаясь после аварии, Настя стала искать себя.
«Мне нравится снимать, нравится монтировать и накладывать музыку. Пока изучаю это самостоятельно. Сначала стеснялась, но когда произошла авария, поняла, что если мне что-то хочется, то нужно делать это сейчас. Ведь жизнь так идет: я ехала счастливая домой, за секунду все поменялось. Мы не знаем, что нас ждет, когда жизнь может прерваться. Поэтому нет смысла откладывать, надо здесь и сейчас, жить моментом», — заключила Анастасия Казанцева.