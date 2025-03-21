Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв с легендарным Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ до шести заброшенных шайб.
В поединке против «Филадельфии Флайерз» 39-летний российский хоккеист пополнил свой голевой счет, доведя общее количество голов в лиге до 888.
Овечкин занимает второе место в историческом рейтинге бомбардиров НХЛ, уступая лишь Гретцки, который завершил карьеру с 894 шайбами, заброшенными в 1487 матчах.
Ранее Александра Овечкина спросили о его шансах побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ в этом сезоне.