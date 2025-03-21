В Омске хотят отказаться от оплаты наличными в общественном транспорте

Хотя точные сроки полного отказа от наличных ещё не определены, власти намерены постепенно развивать безналичные формы оплаты. По словам Куприянова, переход на такие технологии — это не только шаг к современному транспортному обслуживанию, но и часть общего тренда, наблюдаемого в крупных городах, в том числе и в столице.