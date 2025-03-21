Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске хотят отказаться от оплаты наличными в общественном транспорте

Точные сроки полного отказа от наличных ещё не определены.

Источник: Om1 Омск

Мэрия Омска планирует перейти на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал вице-мэр Владимир Куприянов на заседании комитета городского совета, отвечающего за транспортную инфраструктуру.

«Мы отчетливо понимаем, что за безналичной оплатой будущее. Вариативность форм оплаты — это прежде всего удобство для пассажира», — сказал Куприянов.

С начала прошлого года в омских автобусах уже доступна оплата через мобильное приложение, и на данный момент менее 7% пассажиров используют наличные деньги для поездок. Это показывает, что безналичный расчёт становится всё более востребованным.

Хотя точные сроки полного отказа от наличных ещё не определены, власти намерены постепенно развивать безналичные формы оплаты. По словам Куприянова, переход на такие технологии — это не только шаг к современному транспортному обслуживанию, но и часть общего тренда, наблюдаемого в крупных городах, в том числе и в столице.