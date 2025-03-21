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Иерей Портнов рассказал о правилах посещения могил родственников

Священнослужитель объяснил, что можно делать кладбище, а что категорически запрещено.

Источник: Аргументы и факты

О правилах поведения на кладбище рассказал корреспонденту aif.ru иерей Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка.

«Перед посещением кладбища нужно пойти в храм и заказать молитвы за своих родных и близких. Это обедня, панихида или сорокоуст. Если в этот день в храме служится панихида, то будет правильно постоять и помолиться. Кроме того, на кладбище православные верующие берут молитвослов, потому что у могилы близкого близкого нужно совершить краткую литию, прочитать молитвы», — объяснил он.

По словам священнослужителя, на кладбище нужно взять с вещи, необходимые для уборки на могиле.

«Для нас это место, из которого восстанет наш родной и близкий человек. Поэтому стоит там почистить, траву и мусор аккуратно сложить в специальное место. И на этом все. Никаких поминок в виде “пикника” на могиле умершего не допускается», — добавил он.

Ранее иерей Максим Портнов объяснил, для чего можно брать на кладбище продукты.