Иерей Портнов рассказал о правилах посещения могил родственников

«Перед посещением кладбища нужно пойти в храм и заказать молитвы за своих родных и близких. Это обедня, панихида или сорокоуст. Если в этот день в храме служится панихида, то будет правильно постоять и помолиться. Кроме того, на кладбище православные верующие берут молитвослов, потому что у могилы близкого близкого нужно совершить краткую литию, прочитать молитвы», — объяснил он.