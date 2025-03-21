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В Омске чиновники попробовали решить задания ЕГЭ

Вчера, 20 марта, в Омске состоялась акция «Сдаем вместе».

Представители региональных ведомств, включая министра образования Ольгу Степанову, начальника Главного управления молодежной политики Светлану Лопуценко, вице-губернатора Ивана Колесника и других чиновников, тоже попробовали свои силы в экзаменационных заданиях по математике.

Формат мероприятия позволил родителям школьников лично познакомиться с процессом сдачи ЕГЭ, чтобы лучше понять структуру экзамена и поддержать детей в подготовке.

«Очень интересный опыт, и, уверен, что такой формат позволяет также укрепить семейные отношения и сделать школьников и родителей ближе», — поделился Иван Колесник в своём телеграм-канале.