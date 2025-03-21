Виталий Хоценко сообщил о готовности аграриев к весеннему севу зерновых и зернобобовых культур

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о готовности региона к весеннему севу. По его словам, к началу полевых работ заготовлено 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Посевная площадь в 2025 году составит 2,9 млн га, при этом структура посевов скорректирована в сторону увеличения площадей под масличные культуры, картофель и овощи.
«В этом году структура посевных площадей разработана с учетом увеличения посевов масличных культур, картофеля и овощей. В рамках подготовки к весенним полевым работам аграрии региона засыпали 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур», — сообщил Губернатор Виталий Хоценко.
В настоящее время аграрии завершают подготовку машинно-тракторного парка. Проводятся ремонтные работы, закупка запчастей и технические осмотры. Для проведения посевной кампании планируется задействовать 8,5 тысяч тракторов, 11 тысяч сеялок и 845 посевных комплексов.
В прошлом году аграрии Омской области намолотили 9 млн 960 тысяч зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых рекордных показателей по урожайности за последние десятилетия.