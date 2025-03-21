Виталий Хоценко сообщил о готовности аграриев к весеннему севу зерновых и зернобобовых культур

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о готовности региона к весеннему севу. По его словам, к началу полевых работ заготовлено 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Посевная площадь в 2025 году составит 2,9 млн га, при этом структура посевов скорректирована в сторону увеличения площадей под масличные культуры, картофель и овощи.