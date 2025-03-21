«Амкар» и «Динамо» в контрольном матче не забили мячей

«Амкар Пермь» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Сочи. Соперником пермяков стало «Динамо» из Санкт-Петербурга. Обе команды готовятся к новому сезону во Второй лиге «Б».
Матч завершился без забитых мячей — 0:0. «Амкар» вышел на поле в составе: Колесов, Конаков, Сухорученко, Таказов, Мырзаков, Чушъялов, Зуев, Потороча, Голдобин, Калайда и Котик. На замену вышли: Никифоренко, Тюкалов, Придюк, Жилов, Шерстобитов, Шоронов, Горбунов, Петухов, Толкачев, Кожин.
Во втором тайме главный тренер пермяков Андрей Блажко поменял всех полевых игроков. На замену вышли: Шерстобитов, Никифоренко, Придюк, Жилов, Шоронов, Горбунов, Петухов, Толкачев, Кожин, Дибиргаджиев.
«Амкар» в Сочи проведет еще три матча. Его соперниками станут: 22 марта — «Уралец-ТС» (Нижний Тагил), 23 марта — «Звезда» (Санкт-Петербург), 28 марта — «Носта» (Новотроицк). (0+).