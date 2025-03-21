В Хабаровском крае менее 10% такси застраховали своих пассажиров

На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 1191 перевозчик, более 6300 автомобилей внесены в реестр такси. В случае отсутствия полиса действие разрешения на перевозку пассажиров будет приостановлено, а через месяц дней аннулировано. Также за отсутствие страховки предусмотрены штрафы: до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для предприятий.