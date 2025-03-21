В Хабаровском крае менее 10% такси застраховали своих пассажиров

С момента вступления в силу новых требований законодательства чуть более 500 такси в Хабаровском крае оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Однако более 5000 транспортных средств еще не имеют этот полис. При отсутствии этой страховки перевозчики могут лишиться права оказывать услуги такси, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы уже начали принимать меры в отношении нескольких перевозчиков, которые не выполнили новые требования. Напоминаем, что в случае несоблюдения законодательства в отношении полиса ОСГОП действие разрешения на осуществление пассажирских перевозок может быть приостановлено до момента выполнения обязательств, а в дальнейшем возможно аннулирование разрешения, — отметил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы, государственного контроля в области организации дорожного движения госконтроля правительства Хабаровского края Владимир Есин.
Согласно закону, перевозчики обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить главное управление госконтроля о начале и окончании действия договора ОСГОП. Это можно сделать через личный кабинет на «Госуслугах», МФЦ, почтой или лично по адресу: Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43.
Полис ОСГОП обязателен для всех перевозчиков легковых такси и защищает пассажиров во время поездки. В случае причинения вреда жизни или здоровью они могут получить компенсацию до 2 млн рублей, что значительно больше лимита в 500 тыс. рублей по ОСАГО.
На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 1191 перевозчик, более 6300 автомобилей внесены в реестр такси. В случае отсутствия полиса действие разрешения на перевозку пассажиров будет приостановлено, а через месяц дней аннулировано. Также за отсутствие страховки предусмотрены штрафы: до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для предприятий.