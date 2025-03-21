Цветём и пахнем: Косметолог дала 5 советов для ухода за кожей весной

Питание имеет огромное значение для состояния организма и нашей красоты. К весне мы приходим всегда с дефицитом натуральных витаминов. К счастью, именно в это время года появляется возможность получить больше полезных овощей и фруктов. Балуйте себя ими, чтобы улучшить состояние своей кожи, а также помните про такие продукты, как орехи, рыба, морковь, масла, квашеная капуста и шпинат. Каждый из них является настоящим кладезем витаминов для поддержания ослабленной в зимний сезон кожи.