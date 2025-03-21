Стали известны сроки пробуждения уссурийского полиграфа в Прикамье весной

Учёный озвучил РБК Пермь сроки пробуждения уссурийского полиграфа в Прикамье весной.
Речь о вредителе, который уничтожает в регионе пихты, распространяясь с большой скоростью. Территория карантина становится всё больше.
По мнению доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ Александра Романова, уссурийский полиграф проснётся примерно в середине мая. До тех пор, пока температура воздуха ниже нуля, короед не выползет, говорит специалист.
В то же время в минприроды региона рассказали, что опасный жук повредил пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах региона. Вредитель уже распространился на площади более 3 тысяч га. Наибольшая активность отмечена в Добрянском и Пермском округах.
Ранее perm.aif.ru писал, что жука впервые обнаружили в Прикамье в 2022 году. Повреждённые вредителем пихты погибают, из-за чего хвоя рыжеет. Некоторые специалисты считают, что распространение уссурийского полиграфа — это настоящая экологическая катастрофа, и уверены, что санитарная рубка не остановит паразита.