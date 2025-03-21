Омичи пожаловались на дефекты Фрунзенского моста

«Уважаемые автомобилисты, будьте осторожны! На Фрунзенском мосту ямы так и не убрали, все швы растаяли, весь мост в дырках, как после бомбёжки. Вместо трёх полос осталась одна более-менее целая, и та поворачивает направо!» — поделился с изданием своим наблюдением один из водителей.