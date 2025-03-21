Омичи пожаловались на дефекты Фрунзенского моста

С наступлением весны жители Омска столкнулись с неприятными последствиями ремонта Фрунзенского моста. Как сообщает «АиФ в Омске», со сходом снега на участке моста заметно ухудшилось состояние покрытия, а местами стал виден металлический каркас, напоминающий сетку-рабицу.
«Уважаемые автомобилисты, будьте осторожны! На Фрунзенском мосту ямы так и не убрали, все швы растаяли, весь мост в дырках, как после бомбёжки. Вместо трёх полос осталась одна более-менее целая, и та поворачивает направо!» — поделился с изданием своим наблюдением один из водителей.
Напомним, Фрунзенский мост был отремонтирован четыре года назад компанией «Арт Ремстрой» в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составила 78 миллионов рублей.