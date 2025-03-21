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Sky News: в Лондоне аэропорт Хитроу закрыт из-за пожара на электроподстанции

В Лондоне эвакуировали 150 человек из-за пожара на подстанции около аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

В Лондоне в пятницу 21 марта закрыли аэропорт Хитроу. Это произошло из-за взрыва и пожара на электроподстанции, информирует агентство Reuters.

«Пока пожарные реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электроснабжение может быть надежно восстановлено», — цитирует агентство выдержку из релиза пресс-службы.

Сообщается, что из-за пожара пришлось эвакуировать порядка 150 человека. Также сообщается, что аэропорт будет закрыт в течение суток, но и в последующие дни могут возникнуть «значительные сбои».

Накануне самолет авиакомпании Lanhsa, перевозивший 15 пассажиров, упал в море сразу после вылета из аэропорта на острове Роатан в западной части Гондураса.

Также сообщалось, что в Швейцарии, на юго-востоке страны, в Альпах потерпел крушение небольшой самолет, летевший в Данию. Авария унесла жизни трех человек, находившихся на борту.