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В Хабаровском крае увеличили выплаты пострадавшим во время ЧС

Региональные выплаты пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций увеличили власти Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по гражданской защите края.

Источник: Reuters

Региональные выплаты пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций увеличили власти Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по гражданской защите края.

Размер выплат увеличился в 1,5 раза — постановление об этом уже подписано. В бюджете края предусмотрены 14,7 миллиона рублей на финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости, урожая на личном подворье и вреда здоровью.

После снежной зимы весна с большей вероятностью грозит половодьем. Ожидаются неблагоприятные явления при вскрытии на участках Нижнего Амура, есть вероятность заторов льда на части рек. Не исключается возможность подтопления.

В регионе к паводку готовы — на случай ЧС в крае 4 336 специалистов, 1 275 единиц техники, есть плавсредства и воздушные суда. В случае необходимости спасатели могут развернуть 16 комплектов водоналивных дамб.