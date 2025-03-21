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Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 21 марта

Нацкомпания «КазАвтоЖол» сообщает об ограничении движения транспорта в двух областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 08:00 21 марта 2025 года на 2 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область: автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (город Кандыагаш — город Эмба).

Костанайская область: автодорога «Подъезд к селе Мариновка» 9 км.

По данным компании, в настоящее время для содержания дорог задействованы 104 единиц спецтехники и 142 специалиста.

Напомним, в 14 регионах Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.

По данным РГП «Казгидромет», 21 марта на большей части страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков.