Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 21 марта

По состоянию на 08:00 21 марта 2025 года на 2 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область: автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (город Кандыагаш — город Эмба).
Костанайская область: автодорога «Подъезд к селе Мариновка» 9 км.
По данным компании, в настоящее время для содержания дорог задействованы 104 единиц спецтехники и 142 специалиста.
Напомним, в 14 регионах Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.
По данным РГП «Казгидромет», 21 марта на большей части страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков.