Виталий Хоценко сообщил о подготовке омских аграриев к сезону полевых работ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе подготовки аграриев региона к предстоящей посевной кампании. По его словам, к весеннему севу уже заготовлено 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов в 2025 году составит 2,9 миллиона гектаров.
Особое внимание уделено структуре посевных площадей, которая в этом году была перераспределена с акцентом на увеличение посевов масличных культур, картофеля и овощей. Завершается также подготовка машинно-тракторного парка — сельхозпроизводители активно занимаются ремонтом техники, закупкой запчастей и проведением техосмотров.
Виталий Хоценко отметил, что для проведения посевной кампании планируется задействовать 8,5 тысячи тракторов, 11 тысяч сеялок и 845 посевных комплексов.