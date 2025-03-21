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Виталий Хоценко сообщил о подготовке омских аграриев к сезону полевых работ

Губернатор рассказал о заготовленных семенах, увеличении посевных площадей и подготовке техники для весеннего сева.

Источник: Соцсети

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе подготовки аграриев региона к предстоящей посевной кампании. По его словам, к весеннему севу уже заготовлено 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов в 2025 году составит 2,9 миллиона гектаров.

Особое внимание уделено структуре посевных площадей, которая в этом году была перераспределена с акцентом на увеличение посевов масличных культур, картофеля и овощей. Завершается также подготовка машинно-тракторного парка — сельхозпроизводители активно занимаются ремонтом техники, закупкой запчастей и проведением техосмотров.

Виталий Хоценко отметил, что для проведения посевной кампании планируется задействовать 8,5 тысячи тракторов, 11 тысяч сеялок и 845 посевных комплексов.