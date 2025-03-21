Виталий Хоценко сообщил о подготовке омских аграриев к сезону полевых работ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе подготовки аграриев региона к предстоящей посевной кампании. По его словам, к весеннему севу уже заготовлено 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов в 2025 году составит 2,9 миллиона гектаров.