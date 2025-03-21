Омский «Авангард» вырвал победу у «Витязя» в дополнительное время

В первом периоде команды обменялись голами: Рид Буше открыл счет, но соперник быстро восстановил равновесие. Затем Семён Чистяков вновь вывел «Авангард» вперед, однако во второй и третьей двадцатиминутках «ястребы» создали минимум моментов у ворот хозяев. «Витязь» сравнял счет за три с половиной минуты до конца основного времени, но в овертайме Окулов принес омичам победу.