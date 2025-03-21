Омский «Авангард» вырвал победу у «Витязя» в дополнительное время

Омский «Авангард» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2, а решающую шайбу в овертайме забросил Константин Окулов.
В первом периоде команды обменялись голами: Рид Буше открыл счет, но соперник быстро восстановил равновесие. Затем Семён Чистяков вновь вывел «Авангард» вперед, однако во второй и третьей двадцатиминутках «ястребы» создали минимум моментов у ворот хозяев. «Витязь» сравнял счет за три с половиной минуты до конца основного времени, но в овертайме Окулов принес омичам победу.
Несмотря на успех, команда потеряла шансы на четвёртое место Востока. Сейчас «Авангард» делит по очкам пятую строчку с «Ак Барсом», но уступает по числу побед в основное время. Заключительный матч регулярного чемпионата против «Куньлуня» пройдет 22 марта в Мытищах, и только победа, при условии поражения «Ак Барса» от «Сибири», позволит омичам занять пятое место.