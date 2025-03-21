Альпака-парк за 35 миллионов рублей откроется в Омске в мае

На данный момент в России функционируют четыре альпака-парка, которые находятся в разных регионах, таких как Хохольский район Воронежской области, курорт «Роза Хутор» в Сочи, под Казанью и в Ростове-на-Дону. Инвесторы рассчитывают, что вложенные средства начнут приносить прибыль примерно через два года, но это напрямую зависит от количества людей, которые будут посещать новое заведение.