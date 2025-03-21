Альпака-парк за 35 миллионов рублей откроется в Омске в мае

В Омске появится новый альпака-парк под брендом «Пача мама». Открытие намечено на май 2025 года. Парк разместится в популярном зелёном пространстве «Вокруг света». По предварительным данным, на реализацию проекта потребуется около 35 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В новой усадьбе планируется разместить не менее 16 альпак, которые сейчас находятся на обязательном карантине перед переездом. Парк займет площадь в 6 тысяч квадратных метров. Кроме альпак, в парке также предусмотрены другие животные, однако их виды пока не раскрываются.
В рамках альпака-парка будет открыт визит-центр. В нём планируют продавать кофе и различные сувениры с символикой «Пача мама». По словам представителя инвесторов, общепит не планируется, так как в парке уже есть рабочие точки. Они стремятся не создавать конкуренцию, а, наоборот, привлекать больше посетителей.
На данный момент в России функционируют четыре альпака-парка, которые находятся в разных регионах, таких как Хохольский район Воронежской области, курорт «Роза Хутор» в Сочи, под Казанью и в Ростове-на-Дону. Инвесторы рассчитывают, что вложенные средства начнут приносить прибыль примерно через два года, но это напрямую зависит от количества людей, которые будут посещать новое заведение.