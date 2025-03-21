Новые правила замены водительских прав коснутся новосибирцев с 1 апреля

Иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ, должны заменить свои иностранные водительские удостоверения в течение года с момента получения этих документов. Граждане России, которые получили права за рубежом, также обязаны обменять их в течение года с момента первого въезда в страну.