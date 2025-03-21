Новые правила замены водительских прав коснутся новосибирцев с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу новый закон, согласно которому некоторые категории граждан обязаны заменить свои водительские права. В противном случае, такие права будут признаны недействительными.
Иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ, должны заменить свои иностранные водительские удостоверения в течение года с момента получения этих документов. Граждане России, которые получили права за рубежом, также обязаны обменять их в течение года с момента первого въезда в страну.
Однако существуют исключения. Российские водительские удостоверения, выданные в Беларуси, не требуют замены. Также граждане России и Беларуси с видом на жительство в России могут продолжать использовать белорусские права. Сотрудники дипломатических миссий и их семьи могут обменять иностранные права на российские без дополнительных экзаменов и медицинских справок.
Нарушение закона, в том числе управление транспортным средством с недействительными правами, может повлечь административный штраф до 15 000 рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.
Для замены прав граждане, которые получили права на категории М, А, В и подкатегории А1, В1, сдадут только теоретический экзамен и предоставят медицинскую справку. Для других категорий, таких как C, D, CE и DE, потребуется пройти полный курс обучения в автошколе и сдать оба экзамена.