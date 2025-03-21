Казахстанцы отмечают Наурыз

Впрочем, есть и иная версия его происхождения. Так, день весеннего равноденствия — неотъемлемая часть циклического тенгрианского календаря, коим в древности и пользовались наши предки. Кочевой народ очень уж зависел от природных условий, оттого зима воспринималась как опасное, «темное» время, когда человек может лишиться скота, а то и жизни. Пережить стужу и увидеть собственными глазами пробуждение земли считалось большим счастьем. Момент, когда день, ненадолго уравнявшись в правах с ночью, станет упорно «теснить» ее, даруя людям больше тепла и света, являлся для номадов началом нового года и новой главы в судьбе, которая, разумеется, должна быть лучше и щедрее предыдущей.