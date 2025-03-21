Лучшим педагогом в Свердловской области стал учитель физики из Качканара

— «Учитель года России» — один из главных конкурсов, в котором я как педагог, стремящийся к постоянному развитию, должен был принять участие. Моей задачей было поделиться своим профессиональным опытом, который у меня начал формироваться 20 лет назад в поселке Ис, — отметил он.