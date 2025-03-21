Лучшим педагогом в Свердловской области стал учитель физики из Качканара

В Свердловской области выбрали педагога, который будет представлять регион на конкурсе «Учитель года России». В финале за победу поборется учитель физики из школы № 7 Качканара Вадим Мельников.
— За право принять участие в финале областного конкурса боролись 86 педагогов из более чем 30 муниципалитетов. В финал прошли семь преподавателей из Качканара, Полевского, Березовского, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, — передает Департамент информационной политики Свердловской области.
Учителя проводили уроки, мастер-классы, давали педагогическое интервью. В этом формате модератор задавал вопросы, через которые конкурсанты раскрывали свои взгляды на жизнь, ценности и преподавательскую деятельность. По результатам программы лучшим педагогом в регионе был выбран Вадим Мельников из Качканара.
— «Учитель года России» — один из главных конкурсов, в котором я как педагог, стремящийся к постоянному развитию, должен был принять участие. Моей задачей было поделиться своим профессиональным опытом, который у меня начал формироваться 20 лет назад в поселке Ис, — отметил он.
Также победитель и призеры регионального этапа конкурса получат денежные награды в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.