Под Воронежем эвакуировали дорогостоящую иномарку за неоплаченные штрафы

Водителем иномарки оказался 32-летний молодой человек, который задолжал 64 тысячи рублей за 74 нарушения правил дорожного движения.
«Порше» остановили сотрудники Госавтоинспекции на 13 километре автодороги Р-193. На место были вызваны сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые арестовали автомобиль и отправили его на спецстоянку.
Дорожная полиция напомнила водителям, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных, а установить маршрут передвижения автомобиля можно с помощью специального программного комплекса «Паутина».