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Под Воронежем эвакуировали дорогостоящую иномарку за неоплаченные штрафы

Автомобиль «Порше Панамера», стоимостью десяток миллионов рублей, отправился на специализированную стоянку за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы.

Водителем иномарки оказался 32-летний молодой человек, который задолжал 64 тысячи рублей за 74 нарушения правил дорожного движения.

«Порше» остановили сотрудники Госавтоинспекции на 13 километре автодороги Р-193. На место были вызваны сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые арестовали автомобиль и отправили его на спецстоянку.

Дорожная полиция напомнила водителям, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных, а установить маршрут передвижения автомобиля можно с помощью специального программного комплекса «Паутина».