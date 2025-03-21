Количество маршрутов паркрайтов во Владивостоке вырастет с 5 до 72

С понедельника, 24 марта, автомобили «Цифрового Приморья» значительно расширят зоны контроля за парковкой во Владивостоке. Количество патрульных маршрутов увеличится с пяти до семидесяти двух, то есть более чем в 14 раз. Паркрайты охватят основные магистрали и жилые районы. Об этом сообщил Telegram-канал «Цифровое Приморье».