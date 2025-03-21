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Количество маршрутов паркрайтов во Владивостоке вырастет с 5 до 72

Штрафы пополняют бюджет края, но водители опасаются роста «невидимых» санкций.

Источник: Аргументы и факты

С понедельника, 24 марта, автомобили «Цифрового Приморья» значительно расширят зоны контроля за парковкой во Владивостоке. Количество патрульных маршрутов увеличится с пяти до семидесяти двух, то есть более чем в 14 раз. Паркрайты охватят основные магистрали и жилые районы. Об этом сообщил Telegram-канал «Цифровое Приморье».

Специально оборудованные машины, которые с конца февраля фиксируют нарушения под знаками 3.27 («Остановка запрещена») и 3.28 («Стоянка запрещена»), теперь будут отслеживать ситуацию:

— на Океанском и Народном проспектах;

— на проспектах Красного Знамени и 100-летия Владивостока;

— на улицах Русской, Светланской, Фонтанной, Алеутской, 1-й Морской, Бестужева;

— в районе Дальзаводской, Черемуховой, Калинина, Острякова, Уткинской;

— на Уборевича, Семёновской, Пушкинской, Советской, Авроровской;

— вдоль Пограничной, Батарейной, Западной, Капитана Шефнера и Адмирала Фокина.

Как уточнила пресс-служба компании, техника автоматически распознаёт автомобили, припаркованные в запрещённых зонах. Данные передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), где специалисты выносят постановления. Штрафы за несоблюдение ПДД поступают в бюджет Приморского края.

Ранее паркрайты работали только в центральной части города. После расширения географии патрулирования зоны контроля затронут более шестидесяти улиц. Оборудование на автомобилях, по заявлению разработчиков, действует строго в рамках законодательства — камеры фиксируют нарушения без участия инспекторов.