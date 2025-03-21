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На Челябинскую область вновь надвигаются 14-градусные морозы

Март в Челябинской области, как ему и полагается, очень нестабилен: в части региона до конца недели столбики уличных термометров будут опускаться до −14, а кое-где грозят подниматься до +8 градусов. Подробнее о погоде на пятницу, 21 марта, и предстоящие выходные выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 93% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Pchela.News

Днём в пятницу в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдёт слабый снег, воздух прогреется до 0…+5. В ближайшие две ночи в горах и низинах будет подмораживать до −14, на остальной территории — чуть меньше. Днём в субботу по региону прогуляется небольшой снег, в том числе мокрый, в горах он окажется заметно сильнее. На севере области, где Верхний Уфалей, Касли и Кыштым, потеплеет до +1…+6, на юге, где Варна, Бреды, Магнитогорск, — до +8. В воскресенье осадков не ожидается, будет до 0…+5, но ветер усилится до 18 метров в секунду.

В Челябинске небольшой снег, временами мокрый, ожидается только днём в субботу. Остальное время будет стоять переменная облачность. Днём — от +2 до +6, по ночам — до −3…-7.