На Челябинскую область вновь надвигаются 14-градусные морозы

Днём в пятницу в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдёт слабый снег, воздух прогреется до 0…+5. В ближайшие две ночи в горах и низинах будет подмораживать до −14, на остальной территории — чуть меньше. Днём в субботу по региону прогуляется небольшой снег, в том числе мокрый, в горах он окажется заметно сильнее. На севере области, где Верхний Уфалей, Касли и Кыштым, потеплеет до +1…+6, на юге, где Варна, Бреды, Магнитогорск, — до +8. В воскресенье осадков не ожидается, будет до 0…+5, но ветер усилится до 18 метров в секунду.