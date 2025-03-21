Родительская суббота 22 марта: Как поминать бойцов СВО, своих близких и пропавших без вести

На Великий пост в целом и на Родительскую в частности есть полный запрет на какие-либо конфликты, ругань и ссоры. Он же касается матных слов: они априори несут в себе негативную, бранную энергетику. Так что отложите выяснение отношений на другое время года, а о существовании обсценной лексики вообще забудьте. Нельзя устраивать бурные вечеринки, особенно в рамках поминок. Оставьте в покое прижизненные грехи и проступки усопших: вспомните в любой другой день, если ещё захочется. Не стоит выносить из дома мусор и убирать со стола, ибо часть трапезы мы традиционно оставляем на ночь для покойных. Ни в коем случае не смотрите на падающие звёзды и не говорите «до свидания», уходя с кладбища.