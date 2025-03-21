Мясо, алкоголь и сладкое: Россияне раскрыли, от чего им сложнее всего отказаться в период Великого поста

Россияне перечислили продукты, которые им оказалось сложно исключить из рациона. В топ-3 вошли мясо (59%), молочные продукты (38%) и сладкое (31%). 14% с трудом отказываются от яиц, а каждый десятый — от алкоголя. При этом респонденты отмечают, что в их продуктовых корзинах появилось больше овощей и фруктов (45%), круп и бобовых (17%), альтернативных изделий из сои (14%), а также мучного (7%). У 17% россиян в списке покупок не появилось ничего нового, только исчезли запрещённые продукты.