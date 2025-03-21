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Иркутские таможенники проконтролировали авиапоставки пяти тонн экзофруктов

Среди фруктов были как арбузы с бананами, так и дуриан, джекфрут и гуава.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутские таможенники проконтролировали авиапоставки пяти тонн экзотических фруктов. Как сообщили КП-Иркутск в Сибирском таможенном управлении, такой объем импортных партий работники проконтролировали с января по март 2025.

— Арбузы, манго, бананы, драгонфрут, гуава, ананасы, джекфрут, маракуйя, авокадо, дуриан и другие фрукты, а также зелень для тайских блюд доставляются из Таиланда еженедельно авиарейсами, — поделились таможенники.

Экзотические товары проверяются в приоритетном порядке. Обычно в течение двух-трех часов с момента декларанта. Всего за 2024 год таможенники проследили за перевозкой 30 тонн тайских фруктов. Особый спрос отмечается на сладкие деликатесы перед новым годом.