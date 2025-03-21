Иркутские таможенники проконтролировали авиапоставки пяти тонн экзофруктов

Экзотические товары проверяются в приоритетном порядке. Обычно в течение двух-трех часов с момента декларанта. Всего за 2024 год таможенники проследили за перевозкой 30 тонн тайских фруктов. Особый спрос отмечается на сладкие деликатесы перед новым годом.