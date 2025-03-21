«Вашингтон» с Овечкиным в составе первым вышел в плей-офф НХЛ

На сегодняшний день команда Овечкина занимает первое место в Восточной конференции и Столичном дивизионе со 100 очками в 69 матчах. «Вашингтон» стал первым участником Кубка Стэнли в четвертый раз. Ранее это уже случалось в 2010, 2016 и 2017 годах.