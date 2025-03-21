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«Вашингтон» с Овечкиным в составе первым вышел в плей-офф НХЛ

Команда набрала 100 очков в 69 матчах.

Источник: Аргументы и факты

ХК «Вашингтон», капитаном которой является российский нападающий Александр Овечкин, первым вышел в плей-офф текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее «Вашингтон» в основное время обыграл «Филадельфиею» со счетом 3:2. «Нью-Йорк Айлендерс» при этом не смог в основное время победить в матче с «Монреалем». Благодаря этому «Вашингтон» не покинет зону плей-офф до конца регулярного чемпионата.

На сегодняшний день команда Овечкина занимает первое место в Восточной конференции и Столичном дивизионе со 100 очками в 69 матчах. «Вашингтон» стал первым участником Кубка Стэнли в четвертый раз. Ранее это уже случалось в 2010, 2016 и 2017 годах.

В регулярном чемпионате каждой команде предстоит провести 82 игры. Розыгрыш плей-офф начнется в апреле.

Напомним, в поединке против «Филадельфии» Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до шести голов.