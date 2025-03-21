Как Нижний Новгород был баскетбольной столицей России

На время финала Нижний Новгород превратился в настоящую столицу баскетбола: на Финал четырёх Кубка России собрался весь баскетбольный бомонд. С подробностями — nn.aif.ru.
Все в гости.
В Нижнем гостил самый звёздный баскетболист в истории страны Андрей Кириленко — ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ). Приехал легендарный «Капитан Россия» Сергей Моня — руководитель департамента национальных команд РФБ. Пожаловал и Виктор Тихоненко — икона столичного ЦСКА, который теперь занимает пост генерального менеджера сборной России.
И, конечно, был главный тренер национальной команды Зоран Лукич. Многолетний наставник БК «НН», чьё имя в Нижнем стало синонимом слова «баскетбол» накануне старта Кубка России разгуливал в спортивном костюме с эмблемой «Пари Нижний Новгород», всячески подчёркивая, за кого будет болеть.
Покинувший в 2024 году пост главного тренера «Пари НН» Лукич в нынешнем сезоне от клубной работы освобождён. В последние месяцы ходило много разговоров о возможном возвращении Зорана в Единую лигу ВТБ. Но в одном из недавних интервью балканец все слухи развеял: до конца сезона 2024/25 он будет сконцентрирован исключительно на работе в сборной России.
О национальной команде страны толков в последнее время тоже ходит много. После того как ряд международных федераций объявил о возможном допуске российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 (лыжные гонки, конькобежный спорт), общественность ждёт положительных вестей и в летних видах.
Но никакой конкретики пока нет, о чём ещё раз напомнил глава РФБ Андрей Кириленко.
«Мы сейчас очень зависимы от геополитической обстановки. Как только вернёмся в международное движение, а я уверен, что это произойдёт, ситуация изменится. Просто, когда это случится, мы не знаем. Поэтому не надо верить тем, кто говорит: “Нет, мы вернёмся сегодня, завтра или послезавтра”. В целом это может произойти и сегодня, и завтра, а может быть, через год, через два или к Олимпиаде-2028», — заявил Андрей Кириленко в интервью Чемпионат.com.
Нижегородских болельщиков новости о будущем сборной России интересуют ещё и из-за фигуры Сергея Козина. Нынешний рулевой баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» продолжает ассистировать Зорану Лукичу в национальной команде.
На фоне продолжающейся изоляции сборной России за последние месяцы несколько раз поднималась тема о возможном уходе Лукича. Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич не так давно заявил, что видит Зорана своим преемником. На одной из программ сербского ТВ Пешич сказал, что точно покинет сборную после Евробаскета-2025 и призвал Лукича принять этот пост.
Контракт Зорана со сборной России действует до 2028 года, но опция выхода из него есть.
Можно помечтать, что, если Лукич всё-таки откликнется на зов Сербии, в национальной команде России его, как и в «Нижнем Новгороде», подстрахует Сергей Козин.
Нижегородец — главный тренер сборной России! Ну, круто же.
Но у Сергея Игоревича пока явно хватает проблем в «Пари НН», что подтвердили и матчи Финала четырёх Кубка России.
Вечно второй.
Как ассистент Лукича Сергей Козин принимал поздравления с победой в Кубке России в 2023 году. А решающие игры розыгрыша национального Кубка-2025 стали для Козина хорошим шансом взять первый самостоятельный трофей с клубом.
С Кубком России у БК «НН» отношения особенные. С учётом 2025 года всего за свою историю нижегородская команда в Финал четырёх пробивалась шесть раз.
Но вот в битве за «золото» удача «Нижнему Новгороду» улыбнулась всего однажды. Два года назад чёрно-белые сенсационно обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге. Но в 2011-м, 2018-м, 2019-м и 2024 годах нашей команде приходилось довольствоваться званием вице-чемпиона, причём в 2019 году — на домашнем паркете, тогда «Нижний Новгород» уступил «Парме».
Поэтому и перед нынешним финалом шансы «Пари НН» оценивали сдержанно. Тот же Зоран Лукич осторожно назвал клуб лишь фаворитом в полуфинальной паре с «Химками».
Кстати, в другой паре сербский тренер поставил на «Уралмаш», который встречался с московской «МБА», и прогнозы сбылись: «Пари Нижний Новгород» и «Уралмаш» свои матчи выиграли. Причём обе встречи получились для победителей крайне непростыми, что дарило надежду и на остросюжетный финал.
Увы, там интриги не вышло. «Уралмаш», обыгравший «Пари НН» в ходе регулярного сезона Лиги ВТБ четыре раза подряд, был сильнее в битве за Кубок России — 78:59.
«Очень досадно, что “Нижний” не смог выиграть трофей на своей площадке. Но, наверное, такой результат закономерен, — считает экс-капитан “горожан” Лев Зорин. — “Уралмаш” сейчас лучше укомплектован. Есть сильные легионеры, которые задают тон. Плюс команда укрепилась перед Финалом четырёх, подписав Илью Попова (в прошлом центровой “Нижнего Новгорода”. — Ред.). А у Сергея Козина есть проблемы с составом. “НН” потерял одного из своих лидеров Кейси Шепарда. По ходу сезона были травмы и у других ведущих баскетболистов. К сожалению, проблема команды с короткой скамейкой, которая была и при Лукиче, никуда не делась».
Взгляд в будущее.
Вопрос с комплектацией состава «Пари НН» сейчас стоит остро. Весь профессиональный спорт в регионе ждёт реконструкция.
И снова можно вернуться к теме, связанной с появлением «Центра управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС). Новая структура, которую возглавил экс-генеральный менеджер нижегородского ХК «Торпедо» Максим Гафуров, призвана контролировать деятельность профессиональных клубов. И ещё в конце 2024 года Гафуров предложил разделить клубы на группы А и В.
БК «Пари НН» должен по плану попасть в группу В. Одной из приоритетных задач клуба станет укрепление материально-технической базы и подготовка молодых баскетболистов.
Насильно заставлять «Нижний» развивать молодёжь точно не придётся. Клуб и так много лет выглядит «белой вороной» в российском баскетболе и на фоне засилья легионеров старается максимально доверять молодым баскетболистам.
Только за последние годы в «НН» раскрылись Александр Ганькевич и Михаил Беленицкий. Реанимировал карьеру Антон Астапкович. А сейчас вовсю набирает обороты Александр Чадов-младший, которым уже активно интересуются большие клубы.
Но вот коренных нижегородцев в составе «Нижнего» практически нет. Кроме упомянутого Чадова и неувядающего Евгения Бабурина, можно вспомнить, разве что Сергея Торопова, выступавшего в «НН» несколько сезонов назад.
И проблема не в том, что в клубе не доверяют своим. Нынешняя система детско-юношеского баскетбола в регионе просто неспособна поставлять игроков, готовых бороться за место под солнцем на профессиональном уровне.
«В Нижнем Новгороде есть только одна баскетбольная школа — СШОР № 7, на миллионный город этого мало. Нужно выстраивать систему так, чтобы селекция шла по всей области, — объясняет Лев Зорин. — Для парней из условных Балахны, Сарова, Павлова нужна возможность жить и учиться в Нижнем — необходимо создавать спортклассы в школе, выплачивать стипендии. Министерство спорта Нижегородской области или новая организация ЦУРС, курирующая спорт, и должна проконтролировать эту систему».