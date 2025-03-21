Как Нижний Новгород был баскетбольной столицей России

«Мы сейчас очень зависимы от геополитической обстановки. Как только вернёмся в международное движение, а я уверен, что это произойдёт, ситуация изменится. Просто, когда это случится, мы не знаем. Поэтому не надо верить тем, кто говорит: “Нет, мы вернёмся сегодня, завтра или послезавтра”. В целом это может произойти и сегодня, и завтра, а может быть, через год, через два или к Олимпиаде-2028», — заявил Андрей Кириленко в интервью Чемпионат.com.