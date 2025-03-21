Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан, КНР и Грузия стали главными импортерами водки из РФ в 2025 году

Объем экспортированной из РФ водки в 2025 году превысил отметку в 3,5 тысячи тонн.

Источник: Аргументы и факты

В начале 2025 года российские поставки водки за границу увеличились вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС центром «Агроэкспорт».

В отчете указывается, что объем экспортированной водки превысил отметку в 3,5 тысячи тонн. Основными потребителями российского алкоголя стали Китайская Народная Республика, Грузия и Казахстан.

Как уточнили в Росалкогольтабакконтроле, выпуск водки в России в январе и феврале 2025 года снизился на 26,3% в годовом исчислении, достигнув 7,6 млн декалитров.

Также стало известно, что в минувшем году импорт грузинского виски в РФ превысил 1,3 тысячи тонн, что значительно превышает объемы поставок в предыдущие годы. В 2023 году объем поставок грузинского виски находился на отметке 22,1 тонны.

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия.