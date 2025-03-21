Неизвестный гнался за девушкой с молотком в Хабаровском крае

Отказ заводить разговор, со слов горожанки, только разозлил мужчину — он погнался за ней, не выпуская инструмент из рук. Когда девушка перебегала дорогу, путь её преследователю преградил автомобиль, удачно проезжавший мимо. После этого он прекратил погоню.