Неизвестный гнался за девушкой с молотком в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре неизвестный бегал за горожанкой с молотком наперевес, сообщает Telegram-канал «Хабарай».
Инцидент произошёл 21 марта возле одного из банков. Как рассказала паблику потерпевшая, на выходе из помещения к ней подошёл неизвестный мужчина с рюкзаком и молотком в руках. Незнакомец попытался начать диалог, но девушка испугалась и ушла.
Отказ заводить разговор, со слов горожанки, только разозлил мужчину — он погнался за ней, не выпуская инструмент из рук. Когда девушка перебегала дорогу, путь её преследователю преградил автомобиль, удачно проезжавший мимо. После этого он прекратил погоню.
В комментариях пользователи предположили, что мужчина был под воздействием наркотиков либо страдает от «весеннего обострения». Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.