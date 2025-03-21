Вагон предоставленного Уфе московскими властями трамвая PESA сошел с рельсов

Напомним, минувшим летом в мэрии сообщили, что столица Башкирии бесплатно получит из Москвы 69 трамваев PESA. Модель 71−414 является результатом совместного производства российской и зарубежной компаний. Они вместительнее тех (60 сидячих мест), которые уже имелись в городе раньше, а также оборудованы кондиционером и низким полом.