Вагон предоставленного Уфе московскими властями трамвая PESA сошел с рельсов

Сегодня утром, 21 марта, в центре Уфы сошел с рельсов вагон трамвая PESA. Об этом сообщил информационный канал транспортного обслуживания населения столицы Башкирии.
Инцидент произошел на улице Красина. На место ЧП выехали сотрудники аварийной службы. Из-за случившегося трамвайное движение пришлось приостановить.
Недавно мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что сейчас в Уфе работают 22 трамвая PESA и что в ближайшее время в город привезут еще 20.
Напомним, минувшим летом в мэрии сообщили, что столица Башкирии бесплатно получит из Москвы 69 трамваев PESA. Модель 71−414 является результатом совместного производства российской и зарубежной компаний. Они вместительнее тех (60 сидячих мест), которые уже имелись в городе раньше, а также оборудованы кондиционером и низким полом.
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