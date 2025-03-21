Боец Грузин рассказал, что петух спас ему жизнь в Курской области

Боец территориальной обороны Курской области с позывным Грузин рассказал, что ему спас жизнь петух, когда он практически умирал от холода в селе Обуховка.
В разговоре с журналистами интернет-издания NEWS.ru мужчина пояснил, что все произошло в ноябре, когда он находился в укрытии — в развалинах одного из догоравших домов. Он не мог оттуда выйти, потому что украинские солдаты заметили бы его в тепловизор.
«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: “Ку-ку-ку”, — что-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку (бронежилет — прим. ред.) засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра я не дожил бы», — признался боец.
Издание отмечает, что Грузину и еще двум его товарищам пришлось остаться в Обуховке на ночь после того, как они вывезли оттуда восемь человек.
К слову, ранее сообщалось, что в ДНР кот отбил лапой летевший в сторону жилых домов украинский беспилотник. Животное не пострадало.