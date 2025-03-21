Боец Грузин рассказал, что петух спас ему жизнь в Курской области

В разговоре с журналистами интернет-издания NEWS.ru мужчина пояснил, что все произошло в ноябре, когда он находился в укрытии — в развалинах одного из догоравших домов. Он не мог оттуда выйти, потому что украинские солдаты заметили бы его в тепловизор.