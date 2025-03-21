В школах Екатеринбурга к поступлению первоклассников готовят более 21 тыс. мест

Она отметила, что в 2025 году мест хватит на всех детей. «С учетом демографии у нас незначительно уменьшается количество будущих первоклассников. В прошлом году было зачислено чуть более 20 тыс. детей. Но с учетом открытия в этом году 21 тыс. 460 мест у нас будет даже резерв, если сравнивать с прошлым», — она.