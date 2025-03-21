Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к новой главе МОК Ковентри, сказав про доступность спорта

Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта, в четверг, обратился к Кирсти Ковентри, поздравил ее с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета и сказал про доступность спорта. Об этом информирует пресс-служба президента.

Про назначение Ковентри новой главой МОК, которая ранее выступала за допуск белорусских спортсменов на Олимпиаду, стало известно 20 марта. Глава государства в поздравлении высказал слова убеждения в том, что под руководством нового президента международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы.

Кроме того, президент Беларуси акцентировал внимание на том, что под руководством Ковентри международное олимпийское движение сможет внести вклад в укрепление взаимопонимания между народами, а также в обеспечение доступности спорта для всех.

Тем временем сборная Беларуси по футболу разгромила со счетом 5:0 команду Таджикистана.

Ранее мы писали, что белоруска Арина Соболенко блеснула с бойфрендом на вечеринке в Майами.

Кстати, белоруска Виктория Азаренко стартовала с победы на турнире в Майами, обыграв украинку.