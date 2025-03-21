Лукашенко обратился к новой главе МОК Ковентри, сказав про доступность спорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта, в четверг, обратился к Кирсти Ковентри, поздравил ее с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета и сказал про доступность спорта. Об этом информирует пресс-служба президента.
Про назначение Ковентри новой главой МОК, которая ранее выступала за допуск белорусских спортсменов на Олимпиаду, стало известно 20 марта. Глава государства в поздравлении высказал слова убеждения в том, что под руководством нового президента международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы.
Кроме того, президент Беларуси акцентировал внимание на том, что под руководством Ковентри международное олимпийское движение сможет внести вклад в укрепление взаимопонимания между народами, а также в обеспечение доступности спорта для всех.
Тем временем сборная Беларуси по футболу разгромила со счетом 5:0 команду Таджикистана.
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