Что ждет казахстанцев после Наурыза

В этом году главный весенний праздник в Казахстане Наурыз мейрамы подарит казахстанцам не три выходных дня, а сразу пять:
- При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать с 21 по 25 марта включительно — целых пять дней подряд;
- При шестидневной рабочей неделе выходными станут 21, 22, 23 и 24 марта, а во вторник, 25 марта, нужно вернуться на работу.
Примечательно, что на следующей неделе казахстанцев с пятидневкой ожидают всего три рабочих дня: 26, 27 и 28 марта. А затем снова наступят выходные. Таким образом, в течение одной недели их ждут сразу четыре выходных: два в начале и два в конце.
В апреле в Казахстане не отмечают ни государственных, ни национальных праздников. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 8 выходных дней, при шестидневной — 4 выходных дня.
Как празднуют Наурыз в Казахстане
Наурыз символизирует обновление природы, приход весны и начало нового года по восточному календарю. Его название в переводе с персидского означает «новый день», а традиции празднования уходят корнями в глубину веков.
Перед праздником принято убирать дом, выбрасывать старые вещи и прощать обиды. А главное блюдо праздника — наурыз-коже, суп из семи ингредиентов, символизирующих достаток.
В городах и селах устраивают концерты, спортивные игры, ярмарки и театрализованные представления. В этот день также принято помогать нуждающимся, навещать родственников и желать друг другу благополучия.