Что ждет казахстанцев после Наурыза

Примечательно, что на следующей неделе казахстанцев с пятидневкой ожидают всего три рабочих дня: 26, 27 и 28 марта. А затем снова наступят выходные. Таким образом, в течение одной недели их ждут сразу четыре выходных: два в начале и два в конце.