Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за ночь в небе над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА

Наибольшее количество дронов ВСУ сбили за ночь над территорией Волгоградской области, заявили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

За минувшую ночь в небе над Россией дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Уточняется, что больше всего украинских дронов уничтожили над территорией Волгоградской области — 34.

По четыре беспилотника сбили в небе Курской и Ростовской областей соответственно. Еще один БПЛА противника удалось вывести из строя над территорией Белгородской области.

Другие детали отражения ночной атаки ВСУ не приводятся. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Сети появились кадры прилёта «Герани» ВС России по украинской базе обеспечения в Кропивницком.