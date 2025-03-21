Минобороны: за ночь в небе над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА

За минувшую ночь в небе над Россией дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Уточняется, что больше всего украинских дронов уничтожили над территорией Волгоградской области — 34.
По четыре беспилотника сбили в небе Курской и Ростовской областей соответственно. Еще один БПЛА противника удалось вывести из строя над территорией Белгородской области.
Другие детали отражения ночной атаки ВСУ не приводятся. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Сети появились кадры прилёта «Герани» ВС России по украинской базе обеспечения в Кропивницком.