Американский президент Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта. Соответствующее заявление сделал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на собственный источник.
По данным источника, Трамп хочет освободить Россию от санкций и начать формирование партнерства с президентом Владимиром Путиным, чтобы превратить полуостров в крупный международный курорт.
«Мне сообщил чиновник, что главным стремлением Трампа было снятие текущих экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным, чтобы превратить Крым в крупный международный курорт», — пишет журналист в соцсети Substack.
Он полагает, что аналогичный сценарий может ожидать и Донбасс.
Напомним, издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма российской территорией в рамках соглашения о мирном урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Вашингтон также рассматривает возможность призвать к аналогичному шагу ООН. При этом, по заявлению портала, сам Трамп пока не принял окончательного решения.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, проговорившие 18 марта 2025 года по телефону около двух часов, обсудили многое. Однако в разговоре не упоминалась тема признания новых российских территорий — Донбасса, Новороссии и даже Крыма. Песков также не стал уточнять, будет ли эта тема подниматься в ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном в принципе, или на ближайшей сессии контактов на Ближнем Востоке.
Ранее депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию по Крыму. Он отметил, что было бы логично, если бы избранный президент США признал российский статус Крыма и новых регионов страны.
Депутат также подчеркнул, что признание США Крыма в составе России может означать снятие санкций. По его мнению, обоюдное стремление России и США к скорейшему мирному урегулированию и желание лидеров улучшить отношения между двумя странами могут способствовать решению украинского конфликта.
Полуостров официально присоединился к Российской Федерации 18 марта 2014 года. Так, за вхождение Крыма в состав России на голосовании в марте того же года свой положительный ответ дали 96,77% избирателей республики и 95,6% граждан, проживающих в Севастополе.