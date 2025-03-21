Раскрыты планы Трампа на Крым: замысел мирового масштаба

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, проговорившие 18 марта 2025 года по телефону около двух часов, обсудили многое. Однако в разговоре не упоминалась тема признания новых российских территорий — Донбасса, Новороссии и даже Крыма. Песков также не стал уточнять, будет ли эта тема подниматься в ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном в принципе, или на ближайшей сессии контактов на Ближнем Востоке.